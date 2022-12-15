ضبط عصابة سرقة المحال التجارية في الشارقة

ضبطت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، عصابة مكونة من خمسة أشخاص من دول آسيوية، تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المحال التجارية في الإمارة.

وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد فيصل بن نصار، إن الفرق المختصة في فرع جرائم السرقات، أعدت خطة محكمة للإيقاع بأفراد العصابة، بعد تلقي بلاغات عدة بسرقات من محال تجارية، وأثبتت المعطيات الخاصة بالبحث والتحري، تورط المشتبه فيهم، في ارتكاب سرقات عدة من داخل محال تجارية في الشارقة.

وأشار إلى أنه بمواجهة المشتبه فيهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المحال التجارية، والاستيلاء على كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، تم ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنهم، والتي تنوعت بين هواتف متحركة، ومبالغ مالية، وساعات، وأجهزة حاسوب محمولة ولوحية، وأجهزة إلكترونية، وغيرها، وتم تحريزها، ويجري تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

ودعا بن نصار أصحاب المحال التجارية، إلى ضرورة تعزيز التدابير الوقائية، مثل ربط المتاجر بنظام كاميرات عالية الجودة، وتأمين الأبواب، وعدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخلها، والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة، حتى لا تكون عرضة للسرقة.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، على جهود إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان، مشيداً بالكفاءات الشرطية، التي أثبتت قدرات متفوقة في كشف الوقائع الإجرامية، وضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة،مؤكداً ارتكاز العمل الشرطي على أرضية صلبة تتحرك بثقة واقتدار، بهمة كوادرها المدربة التي تعمل ليل نهار لتعزيز جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.