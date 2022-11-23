شرطة دبي تضبط مركبات استعرض سائقوها تحت الأمطار

ضبطت شرطة دبي عدداً من المركبات، استعرض بها سائقوها بطريقة متهورة على طرق عامة أثناء سقوط الأمطار، معرّضين حياتهم وسلامة الآخرين للخطر، بعد انتشار مقاطع فيديو على شبكات التواصل، تظهر هذه الممارسات الخطرة، وتورط أحدهم في صدم مركبة ملتزمة تسير في مسارها الطبيعي.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي، إن الفرق المرورية رصدت مقاطع فيديوهات متداولة في شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، لسائقين يستعرضون بمركباتهم بطريقة خطرة في عدد من شوارع الإمارة أثناء سقوط الأمطار، فتم تحديد المركبات على الفور، وتمكنت الدوريات المرورية خلال زمن وجيز من التوصل إلى مرتكبي هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشف أن المقاطع أظهرت تعمد سائقي هذه السيارات الاستعراض بتهور، وفقد أحدهم السيطرة على مركبته، فاصطدمت بأخرى كانت تسير بشكل طبيعي وقانوني في مسارها الصحيح.

وحذر المزروعي، من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق العامة، مشيراً إلى أن القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، بحجز المركبات المتورطة، وإحالة سائقيها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضح أن خطورة هذه الممارسات تتضاعف في ظل سقوط الأمطار، لصعوبة التحكم في المركبات، مشدداً على عدم التهاون مع أي من مرتكبي هذه المخالفات الخطرة، حماية لغيرهم من السائقين الملتزمين وأفراد المجتمع.