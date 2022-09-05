26% انخفاضاً بمعدل الحوادث المرورية في الشارقة خلال النصف الأول

كشف رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة الرائد عبدالله المنذري، عن انخفاض معدل حوادث المرور بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ‏نفسها من العام الماضي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض معدلات الحوادث المرورية والإصابات البليغة.

وقال المنذري خلال استضافته ببرنامج "أمان يا بلادي"، الذي تعدّه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة اليوم الإثنين، أن هذا الإنجاز جاء نتيجةً للعمل في تنفيذ المنظومة المرورية، التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر ‏أمناً.

واستعرض المنذري جهود شرطة الشارقة في تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث، من خلال توزيع الدرويات المرورية على مختلف المناطق لتنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب إطلاقها للعديد من الحملات على مدار العام،‏ مشيراً إلى أن الاحصائيات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المستفيدين من تلك الحملات التوعوية، الأمر الذي يؤكد مدى وعـي وثقافة أفراد المجتمع المرورية.

‏كما تطرق للحديث حول التقنيات الحديثة التي تم تطويرها في المجال الضبطي، مؤكداً أن شرطة الشارقة تنتهج التطور المستمر من خلال ما تمتلكه من بيئة محفزة لتفعيل الابتكارات و الأنظمة الحديثة و استخدامها ‏بشكل فعال، حيث طور مختبر الابتكار ‏المروري عدد من التقنيات لضبط الحركة على الطرق، منها جهاز ضبط الضجيج، ‏وجهاز راصد، وجهاز رصد مخالفي مواقف ذوي الاعاقة، وغيرها من ‏الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تساعد على القيام بالأعمال الموكلة بشكل ‏أدق وأسرع.

ودعا رئيس قسم المرور والدوريات ‏بشرطة الشارقة جميع‏ ‏أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق، والانتباه أثناء القيادة للوقاية من الحوادث المرورية، وحفاظاً على الأرواح