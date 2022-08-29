يوفر درهمين في ثمن ساندويتش .. فيخسر 18 ألف درهم بخدعة مبتكرة

حذر نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي الرائد عبدالله الشحي من إدخال بيانات البطاقات الائتمانية في مواقع أو تطبيقات مشبوهة، لافتاً إلى أن المحتالين والقراصنة يغرون الضحايا بعروض وهمية، مستغلين تحول كثير من أفراد المجتمع إلى التسوق الإلكتروني.

وقال لـ"الإمارات اليوم إن من أساليب الاحتيال والاختراق التي رصدتها شرطة دبي طرح عروض على وجبات مطاعم سريعة بأسعار أقل من نظيرتها الرسمية، وبدلاً من أن يشتري الشخص من التطبيق الرسمي للمطعم أو التطبيقات المرخصة، يدخل إلى مواقع المحتالين بغرض توفير درهمين، أو أكثر قليلاً، وحين يدخل إلى رابط الدفع ويدخل أرقام البطاقة البنكية يتم الاستيلاء على رصيده، وبدلاً من أن يشتري ساندويتش بعشرين درهماً على سبيل المثال، يدفع 18 درهماً، ويخسر بسببها 18 ألف لمجرد رغبته في توفير درهمين.

وأضاف أن من الأساليب المتكررة كذلك تلقي رسالة نصية عن وصول شحنة عبر إحدى شركات الشحن، مع رابط لدخول موقع الشركة، وحين يضغط الضحية على الرابط يجد موقعاً شبه متطابق مع موقع الشركة، ويعتقد أنه رسالة صحيحة فيدخل أرقام بطاقته الائتمانية لسداد الرسوم، ثم يكتشف أنه وقع ضحية عملية اختراق.