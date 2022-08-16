وفاة شخصين وإصابة 4 في حادث بسبب دوران خاطئ

توفي شخصان وأصيب 11 آخرين بإصابات متفاوتة في حوادث مرورية متفرقة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث مخالفات مرورية عدة ، ووقع أحدها نتيجة نعاس سائق السيارة أثناء القيادة، فانحرفت وتدهورت مركبته.

قال العقيد جمعة بن سويدان إن حادثاً بليغاً وقع يوم السبت الماضي على شارع الإبداع الموازي لشارع الشيخ زايد رغم أنه ليس طريقاً سريعاً ، وذلك حين قرر سائق مركبة خفيفة الدوران للدخول إلى الاتجاه المعاكس قبل التأكد من خلو الطريق من السيارات، فاصطدمت بسيارته مركبة أخرى خفيفة، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بإصابات بليغة، كما وقعت حوادث أخرى في العطلة الأسبوعية أسفرت عن بقية الإصابات.