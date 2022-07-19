شرطة أبوظبي تقبض على شخصين زرعا "14 نبته" ماريجوانا في مزرعة.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي شخصين من الجنسية الآسيوية لاستغلال جزء من مزرعة كفيلهم في زراعة 14 نبتة من الماريجوانا المخدرة "القنب الهندي" في إحدى المزارع .

وكانت قد وردت معلومات من المصادر الأمنية تفيد بقيام المتهمين بزراعة نبات القنب الهندي في أحد المزارع التي يعملان بها بهدف الترويج .

وتم مداهمة المزرعة وضبط المتهمين مع 14 نبتة من نباتات القنب الهندي وفق الاجراءات القانونية و امرت النيابة العامة باقتلاع النباتات المخدرة والتحفظ عليها وتبين من خلال التحقيقات أن صاحب المزرعة لم يكن يتردد عليها كثيرا الامر الذي استغله المتهمان وقاما بزراعة تلك النباتات المخدرة في جزء بعيد عن الانظار من المزرعة.

*شرطة أبوظبي تقبض على شخصين زرعا "14 نبته" ماريجوانا في مزرعة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/VeidRmvxSM — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 19, 2022

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