شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في بناية بمنطقة الزاهية نتج عنه 19 إصابة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم، أن فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعاملان مع حريق في منطقة الزاهية بأبوظبي اندلع ببناية مكونة من 30 طابقاً. وقد تم إخلاء البناية من السكان احترازياً للحفاظ على سلامتهم.

وبحسب الشرطة فقد نتج عن الحادث عدد 19 اصابه تتراوح بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وسنوافيكم بالمستجدات أولاً بأول.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم تداول الشائعات حول الحادث والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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