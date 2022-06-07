شرطة دبي تقبض عل شقيقين متهمان في قضايا جنائية وغسل أموال بجنوب إفريقيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على الشقيقان اتول وراجيش جوبتا، اللذان يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب افريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الانتربول.

ونسقت شرطة دبيمع سلطات جنوب افريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الاجراءات القانونية المتبعة.

وجاءت عملية القبض تأكيدا لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين.

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