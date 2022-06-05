وزير العدل: الإمارات تعمل على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها

المصدر: أبوظبي - وام

أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن كشف الجريمة الدولية يتطلب تعاونا دوليا، وقال إن اعتقال سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك جاء بعد استلام مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية الأمر الذي يشير بوضوح إلى استمرار الإمارات العربية المتحدة في التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة.

وأوضح في تصريح له بشأن القبض على سانجاي شاه أنه على مدى العامين الماضيين عملت السلطات الإماراتية عن كثب مع نظيرتها الدنماركية لحشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات العربية المتحدة والدنمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص.

و أكد وزير العدل أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون المشترك يتمثل في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022 وهي واحدة من 37 اتفاقية تم توقيعها في السنوات الأخيرة وتعتزم الإمارات العربية المتحدة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

و شدد على أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على احباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية الدولة و دعم نزاهة النظام المالي الدولي وذلك في إطار من التعاون الدولي مع الشركاء.

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