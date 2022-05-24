«خليجي» يستعرض بدراجة نارية على طريق عام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ألقت شرطة دبي القبض على شاب (خليجي) بتهمة قيادة دراجة نارية رباعية بطيش وتهوّر على شارع عام، من دون رخصة قيادة مُختصة، معرّضاً حياته وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، وذلك بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بالدراجة حتى تدهورت وسقط على الأرض وتعرّض لإصابات، ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي بالنيابة، العقيد راشد محمد صالح الشحي، إن فرق العمل بالمركز قبضت على الشاب (21 عاماً) في غضون ساعات من انتشار مقاطع الفيديو التي يستعرض خلالها في منطقة اختصاص المركز، لافتاً إلى أنه كان يقود الدراجة من دون رخصة قيادة، كما أن المركبة ذاتها ليست مُرخصة من قبل السلطات المعنية.

وأضاف أن شرطة دبي أحالت المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأسندت إليه تهم قيادة خطرة والتسبب في حادث، والقيادة من دون رخصة قيادة صالحة، وقيادة دراجة غير مُرخصة، والهروب من مكان الحادث.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أمن وسلامة المجتمع، مناشداً أفراد الجمهور عدم نشر مقاطع فيديو مماثلة لتفادي المساءلة القانونية، والإبلاغ عبر مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة (عين الشرطة) في تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف المتحركة، داعياً سائقي المركبات والدراجات النارية، خصوصاً الشباب، إلى الابتعاد عن هذه الممارسات السلبية، وانتهاك القانون بغرض لفت الأنظار والتباهي.

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