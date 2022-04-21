ضبط 44 ألف درهم بحوزة متسوّل في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة الشارقة 94 متسولاً منذ بداية شهر رمضان المبارك، عُثر بحوزة أحد المتسولين مبلغ يزيد على 44 ألف درهم، وذلك ضمن حملة «التسول جريمة.. والعطاء مسؤولية»، التي أطلقتها في إطار جهودها لمكافحة السلوكيات السلبية التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.

وقال رئيس فريق ضبط المتسولين في شرطة الشارقة، المقدم جاسم محمد بن طليعة، إن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجه وزارة الداخلية، ومواصلة جهود شرطة الشارقة في الحد من الممارسات غير المشروعة، والتي تقع تحت طائلة القانون، وتنشط في المواسم المختلفة، وتتركز بالقرب من المناطق التجارية والسكنية والمساجد.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 94 متسولاً (65 رجلاً و29 امرأة)، ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي وفرتها شرطة الشارقة عبر الرقمين 80040 و901، وكذلك عبر الحملات الميدانية لفرق الضبط التي تجوب كل طرق الإمارة.

وأوضح بن طليعة، أن معظم الذين تم القبض عليهم قادمون بتأشيرة زيارة، والبعض الآخر من المقيمين الذين يستغلون الشهر الفضيل لجني أموال سريعة، مشيراً إلى أنه فور القبض عليهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف أن المقبوض عليهم من المتسولين عثر بحوزتهم على تحويلات مالية لخارج الدولة، وبمبالغ متفاوتة، كما تم ضبط أحد المتسولين ومعه مبلغ يزيد على 44 ألف درهم، وآخر 12 ألف درهم، وثالث أكثر من 9000 درهم.

ولفت إلى أن عدد الذين تم القبض عليهم خلال العامين الماضيين بلغ 1409 متسولين، وعثر بحوزتهم على مبالغ تزيد على نصف مليون درهم.

وأوضح أن أفراد المجتمع خلال هذا الشهر المبارك يتسابقون على تقديم أعمال الخير من تبرعات مالية وعينية إلى المحتاجين، ما يتيح الفرصة أمام ضعاف النفوس لممارسة التسول، ما يشكل خطورة كبيرة على أفراد المجتمع، منوهاً إلى أن الجمعيات الخيرية هي الجهات المختصة بجمع التبرعات، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

وتابع أن الفرق الأمنية تقف لهؤلاء المحتالين بالمرصاد، داعياً أفراد الجمهور الى التعاون مع أجهزة الشرطة في حال رصد أي من حالات التسول، والمسارعة بالإبلاغ عنها عبر الرقم المجاني (901) أو (80040) الخاصين بغرفة العمليات بشرطة الشارقة، وأن يكون تبرعهم عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية.

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