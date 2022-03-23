4190 مخالفة وقوف خاطئ خلال عام برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين_رأس الخيمة

سجلت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة 4190 مخالفة وقوف خاطئ خلال عام من يناير 2021 وحتى فبراير 2022.

وقال مدير ادارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد النقبي، إن الوقوف الخاطئ أحد أهم المشكلات التي تؤرق رجال المرور لما يتسبب به من ارباك في حركة السير والمرور على الطرقات، وعلى الرغم من الدور الذي يؤديه رجال المرور في ضبط أمن الطرق إلا أن هذه الظاهرة مستمرة في معظم طرق الإمارة.

وأضاف أن الوقوف الخاطئ للمركبات يعتبر مشكلة مرورية، لافتا إلى أن عقوبة مخالفة الوقوف الخاطئ حسب المادة 64 من قانون السير والمرور، تصل إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وأشار إلى أن هناك ست أنواع الوقوف الخاطئ للمركبات تتمثل في الوقوف في فوهات الحريق وخلف المركبات مما يعيق حركتها وفي مفترقات الطرق وأثناء وقوع الحوادث المرورية وفي مواقف أصحاب الهمم وفي منعطف الطريق.

وأوضح أن الوقوف الخاطئ مشكلة يعاني منها جميع مرتادي الطريق فبعض السائقين يتركون مركباتهم في اي مكان في الطريق دون مراعاة الأنظمة وقوانين السير والمرور، مناشداً جميع مستخدمي الطريق بضرورة التقيد بانظمة وقوانين السير والمرور وعدم الوقوف والانتظار الخاطئ للمركبات بطرق الامارة، والالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار حفاظاً على تحقيق السلامة المرورية في الطرق.

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