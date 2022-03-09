وفاة شخص وإصابة 14 في 9 حوادث مرورية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توفي شخص وأصيب 14 آخرون بإصابات متفاوتة، بتسع حوادث متفرقة وقعت خلال الأيام الماضية في دبي، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث مخالفات مرورية متنوّعة.

وأوضح بن سويدان، أن الحادث الأول وقع يوم الخميس الماضي، بين مركبتين على شارع دبي العين، بالاتجاه إلى العين قبل جسر الروية، عندما فوجئ سائق المركبة الأولى بشاحنة تخفف من سرعتها، بسبب وجود ازدحام مروري أمامها، ما جعله يسلك المسرب الأيمن من الطريق، وفوجئ بالمركبة الثانية، واصطدم بها، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخص بإصابات بليغة.

أما الحادث الثاني فوقع يوم الجمعة الماضي بين مركبة خفيفة وشاحنة على شارع الإمارات، مقابل «فلاي دبي»، بالاتجاه إلى الشارقة، نتيجة القيادة بسرعة زائدة، وأسفر الحادث عن إصابة سائق المركبة الخفيفة بإصابات بليغة، في حين لحقت أضرار بليغة بالمركبة.

وأضاف أن الحادث الثالث أسفر عن وفاة شخص نتيجة تعرضه لحادث اصطدام وقع صباح الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن الحادث وقع نتيجة خطأين، الأول وقع به سائق الدراجة الهوائية، لقيادته بسرعة زائدة، وعدم انتباهه للمركبة التي أمامه، والخطأ الآخر يعود إلى قائد المركبة، بسبب التوقف بشكل مفاجئ والرجوع إلى الخلف، للرغبة في الانعطاف لجهة اليمين، واتخاذ المخرج، ومن جراء الحادث لقي سائق الدراجة مصرعه في مكان الحادث، متأثراً بإصاباته البليغة.

وأشار إلى أن الحادث الرابع عبارة عن اصطدام بين مركبتين وقع يوم الجمعة عند تقاطع في ديسكفري غاردن، وتشير المعلومات إلى أن سبب الحادث يعود إلى عبور الإشارة الضوئية الحمراء من قبل مركبة، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وأضاف أن الحادث الخامس وقع يوم الجمعة بين مركبتين ودراجة نارية على شارع الرباط، نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين تلك المركبات، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة.

ووقع الحادث السادس في اليوم ذاته، وأصيب فيه شخص بإصابات بليغة نتيجة تعرضه لحادث دهس على شارع الإمارات بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، لعبور الشارع من مكان غير مخصص للعبور.

وأشار بن سويدان، إلى أن الحادث السابع تعرضت له دورية مرورية على شارع الإمارات قبل مخرج مليحة بالاتجاه إلى دبي، موضحاً أنه بينما كانت الدورية تتولى تأمين حادث مروري وقع في وقت سابق، انحرفت مركبة بشكل مفاجئ واصطدمت بالدورية، ومن شدة الاصطدام اندفعت المركبة المتسببة إلى جهة اليمين ثم تدهورت، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات متوسطة.

وأضاف أن يوم السبت الماضي شهد الحادث الثامن الذي وقع بين دراجة نارية ومركبة على شارع في منطقة القوز الصناعية الأولى، نتيجة انحراف المركبة بشكل مفاجئ، ودخولها مسرب الدراجة، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة.

وأوضح أن الحادث التاسع وقع على شارع الخوانيج، وأصيب شخص بإصابات بليغة بعد تعرض دراجته النارية لحادث صدم من قبل مركبة أخرى.

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