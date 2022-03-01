شرطة أبوظبي تحذر من عدم الالتزام بخط السير

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تشارك شرطة أبوظبي في حملة التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة، تحت شعار «التزامكم ضمان سلامتكم»، وتركز الحملة على أهمية التزام السائقين المسار المخصص، وخط السير الإلزامي للمركبات، وعدم التجاوز من غير الأماكن المسموح بها، والالتزام التام بالسرعات المقررة، وذلك في إطار الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أماناً، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، بأن الحملة تركز على توعية مستخدمي الطرق وأفراد المجتمع، وتعريفهم بأبرز المخالفات والسلوكيات الخطأ التي يرتكبها قائدو مركبات، في مجالات تغيير المسارات بشكل مفاجئ، والتجاوزات غير القانونية، ما يؤثر في مستويات السلامة المرورية، ووقوع حوادث مرورية.

وذكر أن الحملة تخاطب أفراد المجتمع بلغات عدة، وتركز على التوعية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الثقافة المرورية، وحث مستخدمي الطريق على الالتزام بقوانين السير والمرور، والالتزام بالمسارات الخاصة بهم، ومراعاة حقوق الآخرين، لخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها، لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية، بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وحث الحميري، السائقين على الالتزام بالسرعات المقررة، وإفساح الطريق للمركبات التي لها أولوية المرور، القادمة من الخلف، أو من الجهة اليسرى، مؤكداً أن الحارة اليسرى مخصصة للتجاوز، وعلى قائد المركبة أن يحرص على اتباع القواعد المرورية، إذا شرع بالتجاوز، وشدد على أن التجاوز الخطأ سبب رئيس في الحوادث المرورية.

وأكد ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند تقاطعات الإشارات الضوئية، ومداخل الطرق ومخارجها، والحرص على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين، والتي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وتؤدي إلى إصابات بليغة.

وأوضح أن المقصود بخط السير الإلزامي للمركبات هو السير الملزم على المسار المقرر (الحارة المخصصة)، من خلال علامات السير والمرور، سواء كانت شواخص أو علامات أرضية.

وأكدت المديرية أنها وبالتعاون مع شركائها، تتابع باهتمام رصد التجاوزات والمخالفات وطبيعتها، ومدى تأثيرها في السلامة المرورية، ونشرت فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المروري.

وأشارت إلى أن قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، يعاقب كل قائد مركبة في حال عدم التزامه خط السير الإلزامي، أو عدم إفساحه الطريق للقادم من الخلف أو من الجهة اليسرى، بغرامة 400 درهم، ويعاقب كل قائد مركبة عند التجاوز بصورة خطأ بغرامة 600 درهم وست نقاط مرورية على رخصة قائدها.

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