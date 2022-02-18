6 إجراءات وقائية تمنع حوادث السقوط في الآبار المهجورة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حذّرت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني، من الآبار المكشوفة والمهملة، مؤكدة أنها تشكل خطراً على حياة الأشخاص، داعية إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات وقائية لتفادي مخاطر الآبار المهجورة، الأول متابعة الأسر أبناءها في الرحلات البرية، والثاني عدم تركهم يلعبون بجانب مناطق الآبار، والأخير قيام أصحاب الآبار المكشوفة بتغطيتها.

من جانبها، حددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثلاثة إجراءات للحد من خطر الآبار، وهي ضرورة التأكد من تأمين وغلق الفتحات والآبار والمنهولات، بشكل فعال ومناسب، ووضع العلامات التحذيرية والحواجز والأغطية المناسبة، تجنباً لحدوث السقوط، وإبلاغ الجهات المختصة على رقم (999)، في حال وجود فتحات وآبار ومنهولات غير مؤمنة بإحكام.

وأثارت وفاة الطفل المغربي (ريان) إثر سقوطه في بئر، في قرية «إغران» شمال المملكة المغربية، أخيراً، مخاوف من تكرار الحادث في دول العالم، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات وتدابير استباقية للحيلولة دون وقوع هذا النوع من الحوادث. وكشفت تقارير شرطية وإعلامية عن تكرار وقوع حوادث سقوط في آبار، منذ عام 2008، لأطفال وعمال وكبار سن، أسفرت عن حالات وفاة وإصابات.

ودعا مختصون إلى تنفيذ حملات توعية بإجراءات الحماية والتأمين المطلوبة، حتى يلتزم بها أصحاب المزارع والعزب وحتى المنازل أو أي شخص لديه بئر غير مرخص أو مهجور، لمنع وقوع حوادث سقوط في الآبار، وكذا اتخاذ إجراءات وقائية من قبل الجهات المعنية في الدولة، ومنها غلق الآبار الجافة أو المهجورة، وتسوير الآبار العاملة، ووضع ضوابط حماية عليها، لمنع حوادث السقوط.

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