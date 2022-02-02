إصابة 19 شخصاً بحوادث مرورية في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصيب 19 شخصاً بإصابات متفاوتة في حوادث مرورية متفرقة وقعت في دبي خلال الأيام الماضية، بينهما أب وابنه في حالة حرجة بعد تدهور دراجتهما الترفيهية، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث مخالفات مرورية مختلفة.

وقال المزروعي إن الحادث الأول وقع يوم الخميس الماضي بين حافلة خفيفة من نوع ميني باص ودراجة نارية على شارع الأصايل بالاتجاه إلى ديسكفري جاردن، بسبب انحراف الحافلة بشكل مفاجئ واصطدامها بالدراجة النارية، ومن شدة الاصطدام انحرفت الدراجة وتدهورت وسط الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة سائقها بإصابات بليغة.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع يوم الخميس على شارع فرعي في منطقة بوليفارد محمد بن راشد، ورجحت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انحراف مركبة عن مسارها الصحيح واصطدامها بالحاجز الأسمنتي الفاصل بين الشارعين، ثم انحرافها وتدهورها وسط الطريق، متسببة في إصابة امرأتين بإصابات بسيطة، في حين لحقت أضرار متوسطة بالمركبة.

وفي حادث آخر وقع يوم الجمعة الماضي، تدهورت شاحنة داخل مطار آل مكتوم نتيجة فقدان سائقها السيطرة عليها بعد اصطدامها بالرصيف، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وأشار إلى أن الحادث الرابع وقع يوم السبت على شارع الشيخ محمد بن زايد تحت جسر المحيصنة بالاتجاه إلى أبوظبي، نتيجة اصطدام بين دراجة نارية وعدد من المركبات، بسبب عدم ترك مسافة كافية، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة النارية، وتم نقله إلى المستشفى.

وتابع المزروعي أن شخصاً وابنه أصيبا بإصابات بليغة نتيجة تدهور دراجة نارية ترفيهية رباعية الإطارات في منطقة رملية موازية لشارع القدرة.

فيما وقع اصطدام بين مركبتين على شارع الشيخ زايد بجانب محطة مترو الخيل بالاتجاه إلى دبي، حين انحرف سائق حافلة من نوع ميني باص بشكل مفاجئ إلى جهة اليسار متجاوزاً إلى مسرب المركبة الثانية، الأمر الذي أدى إلى وقوع اصطدام أدى إلى انحراف الحافلة وتدهورها، متسبباً في إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال المزروعي، إن الحادث السابع وقع يوم السبت أيضاً على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام قرية المعرفة بين دراجتين ناريتين ومركبتين، بسبب عدم ترك مسافة كافية بينها، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة بين البسيطة والبليغة.

كما أصيب شخص بإصابات متوسطة نتيجة حادث اصطدام بين مركبتين على شارع الإمارات، نتيجة عدم ترك مسافة كافية.

فيما وقع اصطدام بليغ بين خمس مركبات على شارع دبي العين، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى تعطل إحدى المركبات ووقوفها وسط الطريق، الأمر الذي أدى إلى وقوع اصطدام تتابعي وتضرر خمس مركبات.

كما أصيب شخصان بإصابات راوحت بين البليغة والبسيطة بعد تدهور دراجة نارية ترفيهية كانت تقلهما في منطقة رملية بنادي الفروسية في منطقة الورقاء.

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