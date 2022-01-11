الشارقة تسجل 596 حادثاً مرورياً بسيطاً في عطلة رأس السنة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة، والمُشكّلة من القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة «رافد» لحلول المركبات، عن تلقيها بلاغات بـ596 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال فترة إجازة العام الجديد، من 31 ديسمبر الماضي إلى الثاني من يناير الجاري.

وسجل يوم الأحد الثاني من يناير العدد الأكبر من الحوادث المرورية البسيطة، التي الإبلاغ عنها من خلال تطبيق «رافد»، وعبر مركز الاتصال الهاتفي الخاص بالشركة، حيث تم تسجيل 220 حادثاً في شوارع إمارة الشارقة، معظمها بسبب عدم الانتباه، وعدم ترك مسافة كافية.

وأفاد مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد، عبدالرحمن بن كنون الشامسي، بأن سرعة الإبلاغ عن الحوادث المروية البسيطة تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان تقديم تقارير دقيقة ومفصلة، حول هذه الحوادث للمتسببين والمتضررين.

وأكد أن وعي السائقين بأهمية الالتزام بأنظمة السير والمرور، يجنبهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث، داعياً السائقين إلى الاستفادة من الخدمات المتقدمة التي تقدمها «رافد»، سواء من خلال مركز الاتصال الهاتفي أو التطبيق الذكي أو زيارة مراكز الخدمة.

ويوفر تطبيق «رافد» العديد من الخدمات، بما يشمل المساعدة على الطرق للحالات الطارئة، مثل التزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الورش، إلى جانب خدمة «أوتو إكسبرس»، وهي عبارة عن منشأة متكاملة لإصلاح جميع أنواع المركبات، وخدمة «أوتو إكسبرس المتحركة»، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة.

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