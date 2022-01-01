إنقاذ 3 اشخاص جرفت مياه الوادي مركبتهم بالشارقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكن فريق الانقاذ بمركز شرطة خورفكان الشامل بشرطة الشارقة من أنقاذ ثلاثة اشخاص من الجنسية الآسيوية، بعدما جرفت مياه الوادي مركبتهم بمنطقة شيص التابعة لإمارة الشارقة، حيث تم انقاذهم جميعًا دون وجود اي إصابات.

وقال رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل المقدم سعيد راشد الحيايي إن شرطة الشارقة تنبه دائما أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتوجيهات بعدم إرتياد الأودية ومناطق جريان السيول بعد هطول الأمطار وذلك حفاظًا على سلامتهم.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news