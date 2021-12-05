إصابة عربي بحادث دهس في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

أصيب (م.ح.أ - 45 عاماً - عربي) بإصابات بليغة، إثر تعرضه لحادث دهس على شارع حمد بن عبدالله، ونقل على أثره إلى مستشفى الفجيرة لإسعافه وتلقي العلاج.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن بلاغاً ورد، في تمام الساعة السابعة من مساء أول من أمس، يفيد بوقوع حادث دهس على شارع حمد بن عبدالله، أصيب على إثره شخص عربي بإصابات بليغة، فانتقلت دوريات المرور إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم لحين تماثله للشفاء.

وأوضح الظنحاني أن للمشاة حقاً في عبور الطريق بأمان، إذ إن السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وعدم الانتباه، والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، من أهم المسببات لحوادث الدهس، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الأطفال وكبار السن في عبورهم للطريق، وأن سلامة المشاة على الطريق مسؤولية مشتركة بين مستخدمي الطريق والمشاة، ولمستخدمي الطريق دور كبير في تحقيق السلامة من خلال الحذر والانتباه وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور بسلام وأمان.

وأضاف أن إدارة المرور والدوريات، تبذل جهوداً لخفض نسب حوادث الدهس من خلال توعية مرتادي الطريق والمشاة عبر حملات توعية، بهدف المحافظة على سلامة المشاة من حوادث الدهس، وخفض الوفيات والإصابات الناتجة عنها.

إحصائية مرورية

أكدت إحصائية مرورية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إمارة الفجيرة سجلت 815 حادثاً مرورياً خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن خمس إصابات من دون وفيات، و923 حادثاً في شهر يوليو، أسفرت عن ست إصابات من دون وفيات، و905 حوادث مرورية في أغسطس أسفرت عن إصابة 10 أشخاص دون وفيات.

وذكرت أن شهر مايو تصدّر عدد الحوادث بـ1051 حادثاً، أسفرت عن إصابة 15 شخصاً من دون وفيات، فيما سجل شهر أبريل 884 حادثاً أسفر عن إصابة 14 شخصاً دون وفيات، وسجل مارس 940 حادثاً أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص دون وفيات، فيما سجل فبراير وفاة شخص وإصابة 14 شخصاً في 836 حادثاً، وفي يناير توفي شخص واحد وأصيب خمسة آخرون في 895 حادثاً مرورياً.

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