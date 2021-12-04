اصابة عربي بحادث دهس في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

أصيب رجل (م،ح، أ- 45 عاماً- عربي الجنسية) بإصابات بليغة، إثر تعرضه لحادث دهس على شارع حمد بن عبدالله، ونقل على أثره إلى مستشفى الفجيرة لإسعافه وتلقي العلاج.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن بلاغاً ورد في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة يفيد بوقوع حادث دهس على شارع حمد بن عبدالله، الشريان الرئيس في مدينة الفجيرة، أصيب على إثره شخص عربي الجنسية بإصابات بليغة، وعلى الفور هرعت دوريات المرور إلى مكان الحادث، ونقل المصاب إلى المستشفى الفجيرة لتلقى العلاج اللازم لحين تماثله للشفاء.

وأوضح الظنحاني أن للمشاة حقاً في عبور الطريق بأمان، إذ إن السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة من أهم المسببات لحوادث الدهس، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الأطفال وكبار السن في عبورهم للطريق، وأن سلامة المشاة على الطريق مسؤولية مشتركة بين مستخدمي الطريق والمشاة، ولمستخدمي الطريق دور كبير في تحقيق السلامة من خلال الحذر والانتباه وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور بسلام وأمان.

وأضاف أن إدارة المرور والدوريات، تبذل جهوداً لخفض نسب حوادث الدهس من خلال توعية مرتادي الطريق والمشاة عبر حملات توعية، بهدف المحافظة على سلامة المشاة من حوادث الدهس، وخفض الوفيات والإصابات الناتجة عنها.

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