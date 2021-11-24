بيع 274 سيارة في مزادين لـ «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي مزادين للسيارات في ساحة حجز المركبات بمنطقة المفرق، خلال شهر نوفمبر الجاري، وتم بيع 274 سيارة من أنواع وفئات متنوعة وبأسعار تنافسية راوحت بين 2000 درهم و175 ألف درهم.

وسجل المزادان إقبالاً كبيراً من المشاركين، الذين وصلهم عددهم إلى 850 مزايداً، وشهد المزاد الأول تسجيل 470 مزايداً، في حين تم تسجيل 380 مزايداً في الثاني، وذلك وسط منافسة قوية في المزايدة على السيارات المطروحة، التي تم سداد قيمتها بوساطة البطاقات البنكية والتحويلات المصرفية.

وسهلت الدائرة إجراءات حصول المزايدين على المركبات بعد انتهاء المزايدة مباشرة، من خلال تسهيل عملية معاينة السيارات قبل موعد بدء المزاد، واستكمال الإجراءات وإتمام تسليم المركبات لأصحابها في المكان ذاته وفي اليوم نفسه، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق الضوابط القانونية المحددة.

وجاء تنظيم المزادين بوساطة الكوادر المتخصصة في الدائرة، بمشاركة القطاعات والإدارات المعنية، مع العمل على الترويج لهما عبر مختلف المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، مع توفير ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الكاملة للأطراف المعنية.

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