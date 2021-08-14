"بركة أسماك زينة" تقتل شخصين بفيلا في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

كشف رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي الرائد خبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، عن وفاة شخصين من الجنسية الآسيوية بعد تعرضهما لصعق كهربائي أثناء قيامهما بأعمال تنظيف وصيانة بركة مياه خاصة بأسماك الزينة، عازياً ذلك إلى سوء تمديدات الأسلاك الكهربائية وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، إذ أن الشركة المسؤولة عن ذلك ليس لديها رخصة لممارسة هذه الأعمال.

وتفصيلاً، قال القاسم إن الحادث وقع عندما تعرض عاملين لصعقة كهربائية أثناء أدائهما أعمال صيانة وتنظيف لبركة مياه خاصة بأسماك الزينة في فيلا سكنية في دبي، بسبب سوء تمديدات الأسلاك الكهربائية، ما أدى إلى وفاتهما على الفور،

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ توجهت الفرق المختصة لمكان الحادث وعاينت المكان، ونُقلت الجثتين إلى الطب الشرعي، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، مشيراً إلى أنه بعد المعاينة وإجراء الفحوص الفنية تبين أن وجود فصل في السلك المغذي للتيار الكهربائي الخاص بالمضخة الكهربائية ما أدى إلى تسرب التيار خارج مساره من خلال الماء، إضافة إلى وجود سلك المربوط يدويا بشريط لاصق عازل بداخل بركة المياه، فانفصل العازل عن السلك متسبباً كذلك في تسريب التيار الكهربائي إلى البركة، ومنها إلى العاملين ما أدى إلى وفاتهما.

وحذر الرائد خبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم من التعامل مع الشركات غير المرخصة والعمالة غير المدربة والمؤهلة لما قد يترتب عليه ذلك من عواقب وخيمة، مشيراً إلى أن إنشاء برك مائية لأسماك الزينة يستلزم دراية وخبرة في مجال التمديدات الكهربائية والهندسية وغيرها.

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