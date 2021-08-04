%25 نسبة انخفاض مخالفات «عبور المشاة» في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشف مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي، عن انخفاض ملحوظ في مؤشر مخالفات عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة، بلغ نسبة ‏%25‏، خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية يوليو من العام الجاري 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار المقدم علاي ‏إلى أن حملة «اعط المشاة حقهم» التي أطلقت خلال يوليو الماضي، كان لها الأثر في انخفاض المؤشر، إذ انخفضت مخالفات عبور المشاة بنسبة 38.5%، والحوادث المرورية الناتجة عن العبور الخطأ ‏بنسبة 17%، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

وأوضح أن تحقيق نسبة الانخفاض لمخالفات عبور المشاة، جاء نتيجة جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة، بتكثيف البرامج التوعوية، والحملات المرورية، إلى جانب الدور المهم لوسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمقروءة والمسموعة والذكية، التي تسهم في رفع مستوى الوعي العام بأسباب الحوادث وطرق تجنبها، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وتقليل عدد الحوادث المرورية، الأمر الذي يجسّد رؤية القيادة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

ودعا أفراد الجمهور، ومستخدمي الطرق إلى ضرورة التزام العبور من الأماكن المخصصة للمشاة، حفاظاً على سلامة الجميع.

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