انقاذ سائحين آسيويين تعرضا للارهاق بسبب الحر في خورفكان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نجح مركز شرطة خورفكان الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في إنقاذ اثنان من السياح بمدينة خورفكان من الجنسية الاسيوية، بعد أن تعرضا للارهاق من شدة الحرارة عند صعودهما المسار الجبلي الجديد بجانب سد الرفيصة بمدينة خورفكان.

وتفصيلاً، تلقت غرفة العمليات بادارة شرطة المنطقة الشرقية بلاغاً في تمام الساعة 10:15 من صباح اليوم الجمعة يفيد بوجود شخصين عالقين بالجبال بعد تعرضهما للارهاق اثناء صعودهم للمسار الجبلي ، وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة بمركز شرطة خورفكان والاسعاف الوطني الى موقع البلاغ ، حيث تمكن افراد الشرطة من الوصول الى المصابين، وكان الاول حالته جيدة تمكن من النزول بنفسه والآخر كان مرهق من شدة الحرارة، وقد تمت طمأنتهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل المسعفين والتمكن من انزاله بمساعدة افراد من بلدية خورفكان ، وبعدها تم نقله بواسطة الاسعاف الوطني إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج اللازم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news