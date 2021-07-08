إلزام مواطنين مدانين في قضايا مرورية بتنظيف شواطئ وحدائق "كلباء" لمدة شهرين

المصدر: الإمارات اليوم - كلباء

قضت محكمة كلباء الابتدائية على متهمين مدانين في قضايا مرورية منفصلة بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر ونص للمتهم الأول وشهرين للثاني بمدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة بعد أن تم رصدهما يقومان بالاستعراض بمركبتيهما في المناطق العامة والسكنية.

وقررت النيابة العامة للدولة إلزامهما بأداء الخدمة المجتمعية في مدينة كلباء، بدلاً عن العقوبة المقررة قانوناً بناءً على الحكم الصادر بحقهما من محكمة كلباء الابتدائية، وذلك بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة شهر ونصف للمحكوم في القضية الأولى وشهرين للمحكوم بالقضية الثانية، وذلك بعد إدانتهما في قضايا مرورية.

وأوضحت النيابة العامة للدولة أن محكمة كلباء الابتدائية كانت أدانت المتهمين في قضايا مرورية منفصلة، وأصدرت بحقهما أحكاماً بأداء تدابير الخدمة المجتمعية، وبناء عليه ألزمت النيابة العامة للدولة المتهمين بتأدية خدمة تنظيف وصيانة المرافق العامة أو الطرق أو الميادين العامة أو الشواطئ أو الحدائق العامة أو المحميات.

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