إصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متوسطة وبليغة في حادثين منفصلين، وقعا أمس، وفقاً لمدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، العقيد جمعة بن سويدان، الذي أشار إلى أن سبب الحادثين هو السرعة الزائدة وعدم الانتباه.

وأوضح أن الحادث الأول وقع فجر أمس على شارع الشيخ زايد باتجاه الشارقة بين مركبة ودراجة نارية، أصيب خلالها سائق الدراجة بإصابات متوسطة، ونُقل إلى المستشفى. ووقع الحادث الثاني بين مركبتين خفيفتين، صباح أمس، على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة، نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه، الأمر الذي أدى إلى اصطدام مركبة صالون بأخرى «باجيرو».

وأضاف أن الثانية انحرفت إلى خارج الطريق من شدة الاصطدام، وصدمت الحاجز الحديدي، ثم استقرت في الساحة الرملية.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متوسطة وبليغة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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