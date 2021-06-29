وفاة شاب مواطن تدهورت مركبته في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً، أمس، متأثراً بإصابات بليغة تعرض لها إثر حادث مروري، حيث تدهورت مركبته على طريق منطقة خور خوير شمال إمارة رأس الخيمة.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة، أنها تلقت بلاغاً صباح أمس، يفيد بوقوع حادث قوي وإصابة مواطن، وعلى الفور تم إرسال دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وأضافت أن سبب قوع الحادث الانحراف المفاجئ للمركبة التي يقودها المواطن، ما أسفر عن فقدانه السيطرة عليها والاصطدام بعمود على الطريق وتدهور المركبة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث، إلاّ أنه توفي بعد وصوله للمستشفى متأثراً بجروحه البليغة.

وأشارت شرطة رأس الخيمة إلى أنه تم تسليم الجثمان لذويه تمهيداً لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفة أنه يجب على كل السائقين ضرورة الانتباه جيداً للطريق وعدم الانشغال بغيره، والالتزام بتعليمات المرور حتى لا يتسببوا في وقوع الحوادث المرورية وما يسفر عنها من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات.

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