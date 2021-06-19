«لبيه».. كادر نسائي للدعم والمساندة بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- الإمارات اليوم

أطلق مجلس الشرطة النسائية مبادرة فريق «لبيه» التي تقوم على توفير الكادر النسائي المطلوب للدعم والمساندة في مختلف المهام الشرطية الميدانية، وذلك بتوجيهات قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي.

وقالت رئيس مجلس الشرطة النسائية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة النقيب موزة الخابوري: «هذا الفريق الذي يضم عناصر نسائية من منتسبات القيادة يتولى طوعاً مسؤولية توفير الدعم والإسناد اللازمين بناءً على الرغبة الشخصية لمنتسباته في مختلف المهام الشرطية التابعة للإدارات الميدانية لتحقيق التكامل بين العنصر النسائي في شرطة رأس الخيمة، وتحقيق الأهداف الموضوعة، وتأدية الدور الداعم للعمليات الشرطية».

وأوضحت أن فريق «لبيه» الذي يحظى بدعم كامل من قائد عام شرطة رأس الخيمة سيشارك إلى جانب المهام الوظيفية الأساسية في مختلف الفعاليات والمهام التابعة لجميع الإدارات الشرطية الميدانية والتي تتطلب تواجد عنصر شرطي نسائي في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان في ربوع الإمارة ومد جسور التواصل والتعاون بين منتسبات شرطة رأس الخيمة، مضيفة أن الهدف الأساس من إنشاء فريق «لبيه» يتمثل في ضمان استمرارية وديمومة العمل وتقديم الخدمات الشرطية والتوعوية النسائية ميدانياً للجمهور بما يصب في المصلحة العامة ويدفع بعجلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات.

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