برنامج القرآن الكريم يسهم في الإفراج عن 278 نزيلاً في دبي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، على برنامج تحفيظ القرآن الكريم لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي الذي تُنفذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية، بالتعاون مع جائزة دبي للقرآن الكريم، والذي أسهم في الإفراج عن 278 نزيلاً من الرجال والنساء خلال العام الماضي، بعد استفادتهم من عفو القرآن الكريم، ووفقاً للنظام المتبع في هذا الشأن.

كما اطلع على استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، من خلال الخدمات المختلفة التي تم استحدثها ومنها خدمة التقاضي للنزلاء عبر نظام الاتصال المرئي، والعيادة الافتراضية للنزلاء، وخدمة الزيارة عن بُعد، وخدمة التحقيق عن بُعد، وخدمة كاتب العدل عن بُعد، وخدمة إصدار شهادة عبر الموقع الالكتروني بدلاً من التقديم لها حضورياً، إضافة إلى خدمة المنتجات الحرفية تحولت إلى التسويق عبر المواقع الالكترونية، وأخيراً خدمة التدريب الذكي.

واستمع إلى شرح حول المستفيدين من الدورات التدريبية في إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إذ بلغ عدد المستفيدين من البرامج الرياضية 522 مستفيداً شاركوا في سبع دورات، والتدريب المهني 327 مستفيداً شاركوا في 22 دورات، وقسم البرامج الدينية 539 مستفيداً، والبرامج التعليمية 275 مستفيداً من 16 دورات تدريبية، إلى جانب تنظيم 19 مسابقات دينية.

وخلال الجولة اطلع المري على برنامج رعاية أبناء النزيلات، وخدمة الرعاية الصحية، إضافة إلى الاحصائيات الخاصة بإدارة حراسة السجون، وإدارة الإمداد والتجهيزات، ومشروع تطوير الأنظمة الأمنية، ومشروع مركز إيداع الأحداث، والجدول الزمني للانتهاء من مختلف المشروعات.

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