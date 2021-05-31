مخالفة 13 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في خورفكان

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

كشفت بلدية خورفكان عن تسجيلها 13 مخالفة موجهة لمنشآت غذائية ومراكز تجميل وصالونات نسائية ورجالية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والقرارات الوقائية والاحترازية ضد «كورونا» خلال الشهر الماضي.

وأفادت البلدية أن قسم الصحة العامة مستمر في حملاته التفتيشية بشكل مكثفة على جميع المنشآت الغذائية لشعبة رقابة الأغذية للبلدية وعلى مراكز التجميل والصالونات النسائية والصالات الرياضية لشعبة الرعاية الصحية للبلدية، للتأكد من التزام روادها والعاملين فيها بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية المنظمة لسير العمل، التي وضعتها الجهات المعنية لمحاصرة فيروس «كوفيد-19»، ومنع انتشاره.

ولفتت إلى أنه تم تنبيه وانذار 41 منشأة غذائية ومركز تجميل نسائي وصالونات نسائية ورجالية بالإضافة لصالات رياضية بعد أن قام مفتشو شعبة الرعاية الصحية في البلدية بجولات تفتيشية على 25 موقعا لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية المفروضة، بواقع 1042 زيارة.

وأكدت البلدية أن الحملات هدفها التأكد من أخذ لقاح «كوفيد-19»، ومتابعة مدى التزام المحلات الغذائية بتطبيق جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»، فضلاً عن استيفائها للمعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشيرةً إلى ان الأقسام المعنية في الرقابة بالبلدية ساهمت في الحد من تفشي الجائحة بوضع ضوابط صحية وقائية للمنشآت منذ بدء الجائحة، يتم تحديثها باستمرار وبما يتوافق مع التوجيهات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص.

ونوهت أن قسم العمليات والتفتيش في البلدية، شكل فريق عمل بالتعاون مع إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ودائرة التنمية الاقتصادية بالمدينة، قام بتسجيل 53 مخالفة تتعلق بترك المخلفات ورميها في غير الأماكن المخصصة لها، ومخالفة المواقف، إلى جانب تشويه المنظر العام بالمدينة، التي تعد مقصداً سياحياً في الدولة، بالإضافة لمخالفة 3 صالونات حلاقة رجالية خلال عطلة العيد.

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