تحرير 506 مخالفة مرورية وحجز 89 مركبة مخالِفة في عجمان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان حملة مرورية لضبط مخالفي قوانين السير والمرور، أسفـرت عن تحرير 506 مخالفـة مروريـة، و19دراجـة ناريـة و26 دراجة كهربائية مخالِفـة.

كما تم حجز 89 مركبة بسبب ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها حجز المركبة ومنها احداث تغييرات في المركبة، والقيادة بدون رخصة، والقيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهـور وغيرها من المخالفات المرورية المقررة.

جاءت هذه الحملة المرورية تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بضبط أمن الطرق وتعزيز الأمن والأمان، وحرصاً على رفع مستوى السلامة المرورية.

وصرح نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان الرائد راشد حميد خليفة بن هندي العليلي أن الحملة استهدفت جميع مناطق وطرق الإمارة لتحقيق الأمن المروري والسلامة لجميع مرتادي هذه الأماكن، مضيفاً أن الضبطيات في هذه الحملة تركزت أيضاً على ضبط السيارات المزودة بإضافات لزيادة سرعة المركبة أو إصدار أصـوات مزعجـــة للسكــــان، وغيرها من مخالفات قوانين السير والمرور.

بدوره دعا نائب مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى التقيد بالأنظمة المرورية والسرعات المحددة على طرق الإمارة والالتزام بالإرشادات المرورية، مؤكداً أن شرطة عجمان ستواصل هذا النوع من الحملات لاستهداف وضبط المخالفين الخارجين عن القانـون.

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