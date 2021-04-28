شرطة دبي تُلقي القبض على متورطين في اعتداء متبادل أدى إلى مقتل 3 أشخاص

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على 10 آسيويين لتورطهم في جريمة اعتداء متبادل بالأسلحة البيضاء "شجار" ادى الى مقتل 3 اشخاص واصابة اخرين بإصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى، وذلك بسبب خلاف مالي لاتتجاوز قيمته الـ5 آلاف درهم.

واستطاعت شرطة دبي تحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة والقاء القبض عليهم خلال 24 ساعة فقط، رغم هروبهم من مكان الاعتداء المتبادل

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