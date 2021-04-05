«حجز ذكي» لـ 1598 مركبة في دبي خلال شهرين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حجزت شرطة دبي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، 1598 مركبة عبر نظام الحجز الذكي، بواقع 776 مركبة في يناير، و822 مركبة في فبراير، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي.

وقال المزروعي إن نظام الحجز الذكي يتيح للسائقين، الذين ترتبت عليهم مخالفات تستوجب الحجز بناءً على قانون السير والمرور، خياراً ثالثاً هو حجز المركبة في عهدة مالكها، في منزله أو المكان الذي يختاره، بشرط عدم استخدامها، لافتاً إلى وجود خيارين آخرين هما دفع غرامة عوضاً عن الحجز، أو الحجز في شباك الشرطة.

وأوضح أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة والمطلوبة للحجز متصل بالأقمار الاصطناعية، ويتم من خلاله رصد تحرك المركبات التي تم حجزها بالمنطقة المحددة من قبل المالك، مشيراً إلى أن الآلية تتم عبر جهاز إلكتروني ذكي صغير.

ولفت إلى تسجيل الحجز الذكي عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي أو التطبيق الذكي، وسداد المخالفات المرورية، ثم دفع رسوم الخدمة التي تبلغ قيمتها 420 درهماً للشهر الأول، ثم مراجعة الإدارة العامة للمرور لتركيب الجهاز، وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي، ونظام المراقبة على مدار الساعة، وعندما تنتهي فترة الحجز المطلوبة يراجع صاحب المركبة الإدارة العامة للمرور لفك الحجز ونزع الجهاز.

وأشار إلى أن جهاز الحجز الذكي يعطي اللون الأخضر بعد تفعيله، وفي حال تحريك المركبة يتحول إلى الأحمر مباشرة، فيتم إشعار مالك المركبة برسالة نصية بمخالفته لشروط الحجز الذكي، وفرض غرامة مالية عليه، ثم تنقل المركبة إلى شبك الحجز في الإدارة العامة للمرور لاستكمال بقية الفترة المقررة للحجز.

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