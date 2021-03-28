بالفيديو.. فتاة تتعرض للابتزاز على التواصل الاجتماعي وشرطة أبوظبي تتدخل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بثت شرطة أبوظبي على منصاتها للتواصل الإجتماعي فيديو لواقعة ابتزاز تعرضت لها إحدى الفتيات والتي عرضت تفاصيلها موضحة أنها تعرفت على شخص عن طريق التواصل الإجتماعي وتطورت العلاقة بإرسال صور وفيديوهات.



وذكرت أنه بعد فترة أصبح يمارس تهديدات مما أثر على حياتها بشكل كبير من الناحية المادية والاجتماعية مقابل الاستمرار في العلاقة ووجهت الشكر إلى إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع لتعاملها مع الواقعة باهتمام وبشكل مباشر وبسرعة استجابة وسرية تامة .



وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها في إطار حملتها الإعلامية التوعوية " "خلك حذر" الاسر الى أهمية مراقبة أبنائهم من الابتزاز الالكتروني وابتزاز الاشخاص الذين ينتحلون صفة الفتيات واستدراجهن بصور صداقة ثم يبدا الابتزاز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي .



وأوضحت أن أسباب الابتزاز هو سوء استخدام التقنية وغياب دور الاسرة وعدم المكاشفة بين أفراد الاسرة وضعف الوازع الديني وأصدقاء السوء والفراغ وحب التجربة بين الجنسين والتقليد وضعف شخصية المجني عليه والخوف من الفضيحة .



وناشدت على ضرورة عدم الانشغال أبنائهم المراهقين وحمايتهم من مخاطر التهديد والتحرش واستدراجهم بالمشاركة لصورهم وتوريطهم في انشطة غير اخلاقية‎ وتجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين و عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف .



وأكدت أن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 المادة رقم 16 ينص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.



وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال تستقبل المعلومات وتعمل على مدار الساعة وتتعامل مع حالات الابتزاز بالتعاون مع مراكز الدعم الاجتماعي بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي

فتاة تتعرض للابتزاز على التواصل الاجتماعي وشرطة أبوظبي تتدخل. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/xteY5yOh76 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 28, 2021

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