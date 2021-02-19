شرطة أم القيوين تحدد 10 إجراءات لتفادي حوادث الضباب

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

قال سائقون، في إمارة أم القيوين، إن بعض قائدي المركبات لا يلتزمون بالقيادة الآمنة، خلال تشكل الضباب، ما يؤدي إلى ارتباكهم وتوقفهم على جانب الطريق لتفادي وقوع حوادث مرورية، إذ يتعمد البعض استخدام الإشارات الرباعية والتوقف المفاجئ وسط الطريق عند انعدام الرؤية، وتغيير المسار دون إشارة، والقيادة ببطء مبالغ فيه، دون مراعاة مستخدمي الطريق الآخرين.

وحددت القيادة العامة لشرطة أم القيوين 10 إجراءات، لتفادي الحوادث المرورية أثناء الضباب، ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة للمركبات عند تشكل الضباب وانعدام الرؤية.

وتفصيلاً، قال السائقون: طلال السعدي، وعلاء بدر، وأيمن رشدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن بعض السائقين لا يلتزمون بالقيادة الآمنة خلال أوقات الضباب، إذ يستخدمون إضاءات مرتفعة، ولا يتركون مسافة أمان كافية بين المركبات، ويستخدمون الإشارات الرباعية، ولا يستخدمون إشارات تغيير الاتجاه، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك في حركة السير قد تؤدي إلى حوادث مرورية.

وأضافوا أن بعض السائقين يقودون ببطء مبالغ فيه، ما يتسبب في ازدحام مروري على الطرق، لافتين إلى أن بعض السائقين نتيجة انعدام الرؤية، بدلاً من الخروج بعيداً عن الطريق، واستخدام الإشارات التحذير الرباعية، يتوقفون بشكل مفاجئ وسط الطريق ما قد يؤدي لوقوع حوادث خطرة.

وأوضحوا أن ممارسات بعض السائقين تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، وتستوجب مخالفتهم، بالإضافة إلى حثهم على الالتزام بأنظمة السير والمرور خلال تشكل الضباب، لضمان سلامة وأمن مستخدمي الطريق.

من جانبها، أفادت شرطة أم القيوين بأنه يجب على قائدي المركبات الالتزام بـ10 إجراءات، خلال الضباب، أهمها استخدام المصابيح المنخفضة عند القيادة، وتجنب إشارات التحذير الرباعية، والتوقف في مكان آمن، في حال أصبحت الرؤية شبه معدومة، كما يجب تجنب المركبات الأخرى، وعدم تغيير المسار بشكل مفاجئ، والعمل على ترك مسافة أمان كافية بين المركبات التي في الأمام، لتفادي الاصطدام بها نتيجة التوقف المفاجئ.

وأضافت أنه يجب على السائقين عدم الانشغال بغير الطريق حتى لا تنحرف المركبة عن مسارها، مع أهمية استخدام إشارات المركبات الضوئية خلال الانعطاف إلى المسار اليمين أو اليسار، إضافة إلى استخدام مساحات الزجاج وإزالة التكثف خلال قيادة المركبات، من أجل رؤية الطريق بشكل آمن.

وأشارت إلى أنه على قائدي المركبات عدم التوقف على الطرق السريعة أو المزدحمة، والقيادة بحذر وتأنٍّ والانتباه لأي طارئ على الطريق، متابعة أن انخفاض الرؤية قد يشكل خطراً على قائدي المركبات، وينصح بعدم قيادة المركبات في الضباب الكثيف إلا عند الضرورة، مع الالتزام بتعليمات السلامة المرورية.

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