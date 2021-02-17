طبيبة تطالب مستشفى في الفجيرة بمليون درهم

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أقامت طبيبة بمستشفى خاص في الفجيرة دعوى عمالية تطالب بإلزام جهة عملها بدفع مليون و40 ألف درهم نظير الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة العمل الإضافي دون تعويض، بالإضافة لتوقف راتبها منذ أكثر من 11 شهراً. وأفادت أوراق القضية بأن طبيبة استشارية في قسم الأشعة (عربية) طالبت بمستحقاتها العمالية لتوقف راتبها لمدة 11 شهراً من إدارة المستشفى الذي تعمل فيه، ورفض منحها الراتب متذرعة بتعرض المستشفى لخسائر مالية خلال الفترة الحالية. وأقامت الطبيبة دعوى قضائية (عمالي جزئي) على المستشفى الذي كانت تعمل فيه مطالبة بإلزامه بأن يؤدي إليها مستحقاتها العمالية المتمثلة في أجورها المتأخرة أكثر من 11 شهراً والتي توقفت منذ شهر يناير من العام الماضي، وتراكمت لاحقاً لتصل إلى مليون و40 ألف درهم. وطالبت بساعات العمل الإضافية التي عملتها خلال الفترة التي عملت بها من دون راتب، مؤكدة أنها كانت تعمل على الرغم من انقطاع راتبها بشكل كلي إلا أنها حين طالبت إدارتها بمستحقاتها المالية لم تحصل على إجابة واضحة، ما جعلها تلجأ للقضاء من أجل استرداد جهدها وساعات عملها طوال فترة انقطاع راتبها. وأكدت أنها تضررت نتيجة توقف راتبها التي كانت تتقاضاه بشكل شهري بقيمة 50 ألف درهم، فهي مسؤولة عن أسرة ويجب عليها توفير جميع الالتزامات المنزلية.

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