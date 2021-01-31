شرطة عجمان تسوي خلافات مالية بـ 10.5 ملايين درهم

المصدر: عجمان - وام

تمكنت مبادرة «راجع وفالك طيب»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان بهدف تسوية الأمور المالية للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية كبيرة، من تسوية خلافات مالية بقيمة تزيد على 10 ملايين ونصف المليون درهم خلال عام 2020، ضمن إطار جهود شرطة عجمان لتعزيز سعادة المتعاملين.

وأشاد مدير إدارة مركز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان العقيد علي جبر الشامسي، بجهود القائمين على المبادة لما حققته من إنجاز باهر منذ انطلاقها، حيث تمكن القائمون على المبادرة من تسوية التعثرات المالية خلال عام 2020 لعدد 724 متعاملاً من مواطنين ومقيمين، بمجموع مبالغ وصل إلى 10 ملايين و569 ألفاً و850 درهماً على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المتعاملين المتعثرين لسداد إيجار المركبات والعقارات وغيرها على آلية سداد ترد الحق لأصحابه، دون أن تثقل كاهلهم أو ترهقهم بالغرامات المالية الناجمة عن تأخر دفع المستحقات.

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