"جناح جو رأس الخيمة" ينقذ 3 سيّاح تعرضوا للإنهاك خلال رحلة جبلية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أنقذ رجال قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، 3 سيّاح من الجنسية العربية، تعرضوا للانهاك والإعياء خلال رحلة جبلية بوادي قداعة، بالقرب من منطقة وادي البيح برأس الخيمة.

وبحسب ما صرّح رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة مساء أمس الأول، يفيد بوجود 3 ثلاثة أشخاص عالقين بوادي قداعة، تعرضوا للانهاك والإعياء خلال رحلة سياحية بالوادي، وعلى الفور تحرك رجال قسم جناح الجو عبر مروحية شرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ، وتم مسح الوادي، والعثور عليهم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ثم تم نقلهم جواً إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم.

وأكد رئيس قسم جناح الجو، بأن شرطة رأس الخيمة، حريصة كل الحرص على تعزيز زمن سرعة الإستجابة من خلال تلبية نداءات الجمهور فور ورود البلاغات من المواطنين والمقيمين وزوّار الإمارة

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