بالفيديو.. ضبط سائقين متهورين بعد استعراضهم على شارع الإمارات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ضبط سائقين متهورين بعد استعراضهم على شارع الإمارات وإلقاء القبض على الشخص الذي قام بنشر الفيديو.

وبحسب "الداخلية" فقد تم حجز المركبات وتحويل الأشخاص إلى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ضبط سائقين متهورين بعد استعراضهم على شارع الإمارات وإلقاء القبض على الشخص الذي قام بنشر الفيديو#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/orUIPKl7kt — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 14, 2021

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