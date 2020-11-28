احتراق 4 محال بسوق الجمعة في مسافي الفجيرة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تمكنت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني بالفجيرة من السيطرة على حريق اندلع في 4 محال في سوق الجمعة في مسافي التابعة لإمارة الفجيرة، وقال مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة العقيد علي عبيد الطنيجي، لـ "الإمارات اليوم"، إن غرفة العمليات تلقت الساعة الرابعة و42 فجرا بلاغا يفيد باندلاع حريق في سوق الجمعة.

وأوضح، فور تلقي البلاغ تم إرسال سيارة مستجيب أول من مركز مسافي حيث وصلت إلى مكان الحريق خلال خمس دقائق، وتبين اندلاع الحريق في 4محال في سوق الجمعة، كما تم الاستعانة بسيارات الإطفاء من مركزين خارج النطاق وهما مركز المنامة ومركز كدرة، إضافة إلى سيارات من مركز من مدينة الفجيرة.

وأضاف، أن الحريق أتى على أربع محال بشكل كامل، حيث تمكن فرق الإطفاء من منع انتشار النيران إلى باقي المحال المجاورة، دون تسجيل أي أضرار بشرية، ولفت إلى أن الحريق لم يأتي على نفس المحال التجارية احترقت في أكتوبر العام الماضي، أو على المحال التي احترقت في مايو 2015، إنما على محال أخرى في سوق الجمعة.

وأشار إلى أنه تم إحالة ملف الحريق إلى شرطة الفجيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وكان سوق الجمعة في منطقة مسافي التابعة لإمارة الفجيرة، سجل في أكتوبر العام الماضي، احتراق ثمانٍ محلات للسجاد والمفروشات وثلاثة محال للفواكه، وفي مايو 2015 أتت النيران على 13 محلاً في سوق الجمعة بسبب سرعة حركة الرياح ونوع البضاعة في المحال، والتي كانت عبارة عن السجاد المصنوع من خامات ومواد قابلة للاشتعال، وأن المحال التجارية كانت مفتوحة وقريبة من بعضها، ما أسهم بشكل كبير في سرعة انتقال ألسنة اللهب إلى عدد كبير منها.

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