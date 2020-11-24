بلدية أبوظبي تزيل مشوهات المظهر العام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة وبالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، والقطاع الخاص، حملات عدة لإزالة مشوهات المظهر العام في مدينة أبوظبي وضواحيها والجزر القريبة.

وأفادت البلدية بأن الحملات بهدف تعزيز المظهر العام، ومواجهة كل أنواع المشوهات التي تسهم في الإضرار بالمظهر الجمالي، والبيئة، وسلامة السكان على حد سواء.

وأشارت البلدية إلى أنها نفذت حملة لإزالة المشوهات على الجزر القريبة من أبوظبي، وحملة أخرى لتنظيف شاطئ مصفح، وحملة لإزالة المشوهات في جزيرة حالة البحراني، وشملت إزالة الخيام القديمة المتهالكة، والأعمدة، وغيرها من المواد المهملة، وكذلك نفذت البلدية حملة لتنظيف جزيرة «الزبارة».

وأضافت أنها نفذت حملة لتنظيف قاع البحر بهدف الحفاظ على الحياة والبيئة البحرية بالقرب من جزيرة «الحجاب»، وشارك في الحملة مجموعة من الغواصين المتخصصين والمتطوعين.

وأكدت البلدية حرصها على تعزيز علاقات الشراكة مع شركائها الاستراتيجيين ممثلين بمركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) والقطاع الخاص لتنفيذ الأعمال الهادفة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والجزر، وحماية البيئة البحرية والبرية من كل أنواع الملوثات والمشوهات، وذلك انعكاس لالتزامها بشأن توفير البيئة الصحية والسليمة لجميع السكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news