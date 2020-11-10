بلدية الشارقة تواجه مشوهات المظهر العام بحملات مكثفة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفادت بلدية مدينة الشارقة بأن فرق التفتيش تنظم حملات مكثفة بشكل يومي على مختلف المناطق لرصد مشوهات المظهر العام وتوعية الجمهور بتجنب الممارسات السلبية، لافتة إلى أن الحملات أسفرت منذ بداية العام عن رصد 111 أسطوانة غاز مقلدة، ومصادرة 1126 دراجة هوائية، وحجز 3397 مركبة مهملة، وإزالة 151 عزبة مخالفة.

وتفصيلاً، قال مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة، خالد بن فلاح السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحملات والزيارات التفتيشية التي تنظمها البلدية استهدفت الأسواق العشوائية والعزب المخالفة والمركبات المهملة وغيرها من السلوكيات التي تؤثر سلباً على الفرد والمجتمع والمظهر العام، مشيراً إلى أن فرق التفتيش البلدي تواصل العمل على مدار الساعة لرصد مثل هذه السلوكيات واتخاذ اللازم تجاهها.

بدوره، أكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي، عادل عمر، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الحملات على مختلف المناطق لرصد مشوهات المظهر العام للمدينة، لافتاً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن رصد 111 أسطوانة غاز مقلدة، تم إتلافها بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للدفاع المدني، ومصادرة 1126 دراجة هوائية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وإزالة 151 عزبة مخالفة.

ولفت إلى أن فرق التفتيش تنظم حملات لرصد المركبات المهملة المتروكة الساحات الترابية والمواقف العامة، أسفرت عن حجز 3397 مركبة مهملة منذ بداية العام.

وأشار إلى أن البلدية تكثف الرقابة على الشواطئ العامة، وتحرص على توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات، لافتة إلى تخصيص أماكن للسباحة، وتوفير شركة إنقاذ مختصة لديها 58 منقذاً موزعين على الشواطئ، ووضع معايير السلامة، وتحديد الأوقات المناسبة لممارسة السباحة، حسب ما يتم استقباله من نشرات من قبل المركز الوطني للأرصاد.

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