عاطل خليجي يستخدم هوية شقيقه في سرقة المارة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

استغل عاطل (خليجي) هوية شقيقه، الذي يعمل في وظيفة عامة، وسرق 12 ألف درهم من موظف (آسيوي)، بعد أن استوقفه في طريق عام، منتحلاً صفة شرطي، وتمكنت شرطة دبي من القبض عليه، خلال أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان يسير بالقرب من مسكنه في منطقة المدينة العالمية، ووقفت سيارة خاصة، ونزل منها المتهم يرتدي الزي المحلي، وادعى أنه من رجال التحريات، وأبرز له بطاقة هوية تحمل شعاراً قريباً يشبه شعار الشرطة، وطلب منه إبراز محفظته لتفتيشها، وسرق منها 12 ألف درهم ورماها في وجهه بسرعة خاطفة واستقل المركبة وهرب من المكان.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد بانتحال صفة رجل شرطة من قبل شخص مجهول، وسرقة مبلغ مالي من أحد الضحايا بمنطقة المدينة العالمية، والفرار إلى منطقة غير معلومة، لافتاً إلى أن المواصفات التي أدلى بها المجني عليه للمتهم تطابقت مع شخص آخر قبض عليه في منطقة القوز الصناعية في اليوم التالي مباشرة من الواقعة وذلك بعد تحديد هويته من قبل فريق العمل في القضية.

ولفت إلى أن المتهم سلم النقود المسروقة وبطاقة شقيقه التي يستخدمها في خداع الضحايا، وتمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات، لمباشرة محاكمته بتهمة انتحال صفة والسرقة.

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