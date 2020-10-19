عاطل خليجي يستخدم هوية شقيقه لسرقة 12 ألف درهم

المصدر: محمد فودة- دبي

تمكنت شرطة دبي خلال أقل من 24 ساعة من القبض على عاطل خليجي استغل هوية شقيقه الذي يعمل بوظيفة عامة لسرقة 12 ألف درهم من موظف آسيوي، بعد أن استوقفه في طريق عام، منتحلاً صفة شرطي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يسير بالقرب من مسكنه في منطقة المدينة العالمية، ووقفت سيارة، ونزل منها المتهم، وادعى أنه من رجال التحريات وأبرز له بطاقة هوية تحمل شعار قريب يشبه شعار الشرطة، وطلب من المجني عليه إبراز محفظته لتفتيشها، وسرق منها 12 ألف درهم ورماها في وجهه بسرعة خاطفة واستقل المركبة وهرب من المكان.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن انتحال صفة رجل شرطة من قبل شخص مجهول وسرقة مبلغ مالي من أحد الضحايا بمنطقة المدينة العالمية والفرار إلى منطقة غير معلومة، لافتاً إلى أن المواصفات التي أدلى بها المجني عليه للمتهم تطابقات مع شخص آخر قبض عليه في منطقة القوز الصناعية في اليوم التالي مباشرة من الواقعة وذلك بعد تحديد هويته من قبل فريق العمل في القضية.

ولفت إلى أن المتهم سلم النقود المسروقة وبطاقة شقيقه التي يستخدمها في خداع الضحايا، وتم إحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته بتهمة انتحال صفة والسرقة.

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