إحالة موظفين استوليا على مبالغ تخص مؤسسة عامة إلى "جنايات دبي"

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أحالت النيابة العامة في دبي متهمين من الجنسية العربية يعملان في أحد البنوك الوطنية الى محكمة الجنايات بعد استغلال وظيفتهما والاستيلاء على أموال المؤسسة التي يعملان بها، حيث استولى الأول على واحد وأربعين ألفاً ومئة وأربعة وستين درهماً، والثاني على ثمانية وعشرين ألفاً ومئتين وعشرين درهماً، مستغلين طبيعة عملهما المتمثلة في استلام الغرامات النقدية من المسافرين المغادرين.

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