«مرور رأس الخيمة» تنفذ حملة لإزالة المركبات المهجورة

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

أكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، أن إزالة ونقل المركبات المهجورة في المناطق والطرق والميادين العامة إلى شباك الحجز، تخضع لمعايير وشروط وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، لافتاً إلى تنفيذ حملة لإزالة المركبات المهملة في الأماكن العامة.

وتفصيلاً، قال النقبي لـ«الإمارات اليوم» إن الإدارة تواصل حملتها الميدانية لرصد المركبات المهجورة والمهملة، تحت شعار «معاً لبيئة مستدامة»، بهدف الحد من المركبات المهجورة والمهملة، وتحقيق مبدأ المحافظة على المظهر العام للإمارة.

وأوضح أنه تم تحديد معايير الحجز الفوري للمركبات المهجورة ونقلها إلى شباك الحجز، أهمها أن تكون المركبة من دون لوحة أرقام، أو معروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة للبيع، أو جود تلف في الأجزاء الخارجية، أو تكون من دون إطارات، أو من دون هواء في الإطارات، أو وجود كسر في الزجاج، أو من دون سقف أو أبواب أو غطاء للمحرك.

وأضاف النقبي أن عند رصد مركبة مهجورة يتم وضع ملصق إنذار على المركبة من قبل رجل الشرطة أو اللجنة المختصة بإزالتها خلال 10 أيام، ويتم إعطاء المالك فرصة لإزالتها من المكان من تاريخ لصق الإعلان، ويتم إخطاره بأنه سيتم نقلها وحجزها في شبك الحجز في حال كانت المركبة منتهية الترخيص مدة تزيد على ستة أشهر، أو تراكم عليها الغبار، أو وجود تغيير في لون المركبة، أو تكون مصبوغة بألوان عدة دون ترخيص، أو عدم وجود المقاعد في المركبة، أو عدم وجود مقود.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة المركبات المهجورة في المناطق العامة، وفي حال توافر الشروط والمعايير يتم نقل المركبة فوراً وحجزها في مجمع المركبات، متابعاً أن اللجنة بعد معاينتها للمركبات المهجورة، تتصل بمالكها وإبلاغه بضرورة إزالتها، وفي حال كانت المركبات لا توجد عليها لوحة أرقام، يتم نقلها، واستخراج رقم مالك المركبة من رقم الشاسيه.

وأشار إلى أن المركبات المهجورة تشوه المنظر العام للإمارة، والشرطة تسعى لإزالة كل ما يشوه المظهر العام، مضيفاً أنه لم يتم رصد أي جريمة في المركبات المهجورة، وعملية نقلها تتم وفق آلية محددة. وأضاف النقبي أن حملة رصد المركبات بدأت في المناطق والطرق العامة، والميادين، وتستكمل في بقية المناطق لاحقاً، وستتم إزالة المركبات المجهورة وفق المعايير والشروط نفسها، داعياً الأفراد إلى عدم ترك أي مركبة دون لوحة أرقام، حيث تم توجيه أصحاب الورش من خلال دائرة التنمية الاقتصادية بعدم ترك المركبات خارج الكراج دون أرقام.

رصد المركبات المهجورة

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، بأنه تمت زيارة ورش تصليح المركبات، وإخطارهم بوضع المركبات المرادة صيانتها بالداخل وفق ضوابط وشروط الجهات المختصة. وأشار إلى أنه يتم رصد المركبات المهجورة من خلال حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إضافة إلى البلاغات التي تصل من الجمهور، حيث يتم تحديد أماكن وجود هذه المركبات ومعاينتها، وفي حال كانت المركبات قريبة من صاحب المنزل، يتم إخطاره بضرورة إزالتها.

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