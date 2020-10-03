آسيوية تنتحل صفة وسيط عقاري في دبي وتستولي على إيجار شقة

أحالت النيابة العامة في دبي عاطلة عن العمل، من جنسية آسيوية، إلى محكمة الجنح، لانتحالها صفة وسيط عقاري، واستيلائها على ايجار شقة سكنية، وقيامها بتزوير عقد إيجار في دبي.

وذكرت النيابة العامة في دبي، عبر تغريدة على "تويتر"، اليوم، أن المرأة قامت باستخدام العقد المزور في الاحتيال للاستيلاء على أموال المُستأجِرة (المجني عليها)، وحملها على دفع مبلغ قدره 39 ألفاً و610 دراهم.

وبينت النيابة أن المستأجرة اكتشفت أنها ضحية نصب واحتيال من قبل شركة وهمية، فطالبت المتهمة باسترداد أموالها، فارتكبت المتهمة جريمة أخرى، حيث استعانت بمجهولين لتحرير شيك بالقيمة نفسها التي دفعتها المجني عليها، بنية التغطية على حادثة النصب السابقة.

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