منع إقامة العزب المؤقتة في رأس الخيمة ومساءلة قانونية للمخالفين

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال قائد فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله النعيمي، إن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة قرر منع إقامة أو إنشاء العزب المؤقتة في المناطق البرية، خلال الفترة المقبلة في إطار الإجراءات الاحترازية في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح، أن القرار يأتي في إطار المساعي والجهود الرامية إلى الحد من تفشي الفيروس حرصاً على السلامة العامة للجمهور، خصوصاً مع الإقبال اللافت من قبل أفراد المجتمع على إقامة العزب والمخيمات المؤقتة مع تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

من جهته، أشار مدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة وعضو فريق الطوارئ والأزمات والكوارث، منذر بن شكر الزعابي، إلى أن الفريق يضع على رأس أولوياته سلامة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، وهو ما يتطلب تعاوناً للوصول إلى مجتمع آمن قادر على التصدي لتفشي الفيروس الآخذ في الانتشار.

وأوضح أن مخالفة قرارات منع إقامة العزب من شأنها تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وما يترتب عليها من إجراءات وغرامات يتم توقيعها بحقهم، وتابع أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة بين دائرة البلدية وشرطة رأس الخيمة، على المناطق البرية للتأكد من التزام الجميع وللوقوف عن قرب على أي مخالفات مرتكبة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق أصحابها، مؤكداً أن التصدي لجائحة فيروس كورونا يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد للخروج منها بأقل خسائر ممكنة، وللحفاظ على صحة الجمهور وسلامتهم وحمايتهم من خطر الإصابة به.

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