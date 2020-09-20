شرطة الشارقة تلقي القبض على سائق قاد مركبته بطيش وتهور

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ألقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة القبض على قائد مركبة بتهمة القيادة بطيش وتهور، بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يقود مركبته بسرعة عالية تصل إلى 200 كم/ الساعة، بأحد الطرق الخارجية بمدينة خورفكان، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

حيث تمكن رجال الشرطة، بعد التحقق من مقطع الفيديو، والبحث والتحري، من تحديد المركبة وضبط سائقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق، محذرة من ارتكاب مثل هذه التصرفات الطائشة، التي تشكل تهديداً لسلامة مستخدمي الطريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news