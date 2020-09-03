شرطة أبوظبي تكافح «كورونا» بـ «تنزه بأمان»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة تثقيفية في منتزه العين للحياة البرية تحت شعار (تنزه بأمان)، ركزت على التوعية بمخاطر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحثت الزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وأفاد قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، بأن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة في توعية الزوار والسياح وعكس الصورة الحضارية للدولة بمختلف مجالاتها.

وأوضح أنه تم تثقيفهم بأهمية تفادى الإصابة بالعدوى أو التسبب في نقلها وذلك من خلال تعريفهم بالشروط التي يجب أن يتبعها مرتادي الحدائق والمتنزهات بمنطقة العين من اجل سلامتهم وسلامة مرافقيهم.



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